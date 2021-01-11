Şırnak'taki terör operasyonlarında 3 tutuklama

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4-10 Ocak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüphelinin ise sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-11 11:26:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.