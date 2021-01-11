Mehmetçikten yaşlılara ziyaret

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Uludere'de Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler hasta ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Mehmetçikler, yaşlılarla sohbet edip dertlerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Mehmetçiklere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.