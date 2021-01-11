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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 75 gözaltı

DHA

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 75 gözaltı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 75 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4-10 Ocak'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 107,37 gram türü belli olmayan ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 53,54 gram eroin, 21,91 gram metamfetamin, 16,68 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 2 bong düzeneği, 2 hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 2 bin 249 paket kaçak sigara, 20 bin 240 sigara sarma kağıdı, 1355 puro, 99 paket elektronik sigara tütünü, 3,75 kilo kaçak tütün, 525 kaçak cep telefonu, 1300 cep telefonu aksesuarı, 44 parfüm ve 3 sahte nüfus cüzdanı ele geçildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-11 11:42:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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