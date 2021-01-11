Hişet Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde bulunan Hişet Deresi 2. kısım ıslah çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Şırnak’ta yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. ŞırnakSilopi ilçesi Çalışkan beldesi Hişet Deresi 2. kısım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, iş kapsamında toplam 2 bin 392 metre çift taraflı kargir duvar, 7 adet menfez, 105 adet brit ve 2 bin 392 metre çift taraflı korkuluk yapıldığını söyledi. Yıldız, “1 beldenin taşkın riski azaltılmıştır. İş kapsamında tüm imalatlar tamamlanmış olup, iş geçici kabule hazır hale getirilmiştir” dedi.

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