Şırnak'ta kasım ayında 438 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Şırnak’ta toplam araç sayısı 29 bin 106 olurken, kasım ayında 438 aracın devri yapıldı.

2019 yılı kasım ayında Şırnak’ta toplam araç sayısı 29 bin 501 iken, 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında azalarak 29 bin 106 oldu. Şırnak’ta otomobil sayısı 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 4 bin 705 oldu. Şırnak’taki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 4 bin 705 otomobil, bin 463 adet minibüs, 194 adet otobüs, 5 bin 231 adet kamyonet, 10 bin 696 adet kamyon, 2 bin 745 adet motosiklet, 3 bin 36 adet traktör ve bin 36 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. 2020 yılı kasım ayında Şırnak’ta toplam 438 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 109 adet ile kamyonet yer aldı. Kamyoneti 98 adet ile kamyon, 93 adet ile otomobil, 69 adet ile traktör, 41 adet ile motosiklet, 22 adet ile minibüs ve 6 adet ile özel amaçlı araç izledi.

2020 yılı kasım ayında Şırnak’ta 196 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.

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