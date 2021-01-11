Sağlık-Sen Şırnak Şubesi basın mensupları ile bir araya geldi

Şırnak’ta basın mensupları ile bir araya gelen SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, gazetecilerin günlerini kutladı.

Sağlık çalışanları gibi gazetecilerin de mesai mefhumu gözetmeksizin kamuoyunu aydınlatmak için mesai harcadıklarını ifade eden SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük bir özveri ile ülkemizin sağlık sistemini güçlendirmek için çalıştıklarını bu süreçte gazetecilerin de büyük bir fedakarlık gösterdiklerini ve her platformda sağlık çalışanlarının sesi olduklarını söyledi. Ucaş, "Bir gazete sayfasında, bir televizyon ekranında insanların çaylarını yudumlayarak okuduğu veya izlediği haberlerin arkasında cefakar basın çalışanlarının emeği vardır. İnsanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini başarıyla ifa eden başta Şırnak ve ilçelerinde görev yapan gazetecilerimiz olmak üzere basınyayın organlarımızın tüm çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyoruz. Görevlerini ifa ederken vefat eden basın mensuplarımızı da saygıyla anıyoruz" dedi.

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