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Beytüşşebaplı Esma, Gülcan ve Sultan, kendi işlerinin patronu oldu

DHA

Beytüşşebaplı Esma, Gülcan ve Sultan, kendi işlerinin patronu oldu


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bir araya gelen Esma Ataman (20), Gülcan Gökçe (23) ve Sultan Engin (19), ailelerinden de aldıkları destekle kuaför ve güzellik merkezi açtı. Gülcan Gökçe, bu süreçte çok zorluk çektiklerini belirterek, "En büyük hedefim, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak, diğer kadınlara örnek olmak" dedi.
Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Esma Ataman, Gülcan Gökçe ve Sultan Engin, terör olaylarının bittiği ilçede, evde oturmaktan sıkılınca iş hayatına atılmak için bir araya geldi. Genç girişimciler, ilçede kadınların yoğun talebi olan kadın kuaförü ve güzellik salonu açmaya karar verdi. Gerekli sertifikaları alan genç kızlar, ailelerinden de destek alarak ilçe merkezindeki ilk iş yerlerini açtı. Genç girişimcilerin en büyük hedefi, kendi ayakları üzerinde durarak, diğer kadınlara örnek olmak.
'HEDEFİM, BENDEN SONRAKİLERE ÖRNEK OLMAK'
Gülcan Gökçe, iş hayatına, 'kadın çalışamaz, eşine, çocuklarına bakmakla yükümlüdür' algısını yıkmak amacıyla atıldıklarını belirterek, "Kendimi memleketime, insanıma, aileme nasıl fayda sağlarım? Diye düşünürken buluyordum. Şükürler olsun ki düşüncelerimi hayata geçirebilme şansım oldu. Bunu en çok da her zaman, şartlar ne olursa olsun arkamda duran aileme borçluyum. Bu süreçte birçok zorlukla karşılaştım. Özellikle erkek esnafın egemen olduğu bir yerde kadın olarak sıfırdan bir iş yeri açmanın avantajı olduğu kadar dezavantajı da oldu. Kendimi çok şanslı hissettiğim bir konu var ki, kadın destekli bir toplumun içinde yaşıyorum. Bu tamamen zihniyetle alakalı bir durum. Kadınımız da erkeğimiz de bakıma çok düşkün. En büyük hedefim benden sonrakiler kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak, diğer kadınlara örnek olmak" diye konuştu.
'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'
Genç girişimci Esma Ataman da güzellik merkezi açma hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Hayallerin gerçek oldu. İlçemizde bu tür bir hizmetin olmadığını, bayanlarımızın her şeyi hak etiğini gördük. Bu nedenle babamla konuşarak, bana verdiği destekle okulunu ve eğitimini alarak güzellik salonunu açtım"DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-01-13 11:49:45

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