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Organik ürünlerini Şırnak'tan ülkenin her köşesine gönderiyor

DHA

Organik ürünlerini Şırnak'tan ülkenin her köşesine gönderiyor


Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Dilber Ürek (23), evde hazırladığı turşu, reçel ve erişte dahil 50'ye yakın ürünü eşinden de destek alarak, açtığı iş yerinde satmaya başladı. Sosyal medyadan da satış yapan Ürek, "Siparişleri kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorum. Kendi ürünlerimi satıyorum. Yöremizin tüm yemeklerini yapıyorum" dedi. 
Uludere'de yaşayan Dilber Ürek, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evde turşu, reçel ve erişte gibi ürünler yaparak, çevresine satmaya başladı. Ürünleri beğenilen Ürek, işi büyütmeye karar verdi. Geçici işlerde çalışan eşi Hüseyin Ürek'ten de destek alan Dilber Ürek, ilçe merkezinde dükkan açtı. Ürek, burada köylerden aldığı organik meyve ve sebzelerden yaptığı 50'ye yakın ürünü müşterilerin beğenisine sundu. Sosyal medya hesaplarından da paylaştığı ürünlerinden sipariş almaya başlayan Ürek, kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.
'İŞLERİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYORUM'
Hiçbir yerden maddi destek almadan iş yeri açtıklarını dile getiren Dilber Ürek, "Turşu ve kahvaltılıklar hazırladım. Menengiç, erişte, reçel gibi ürünleri yapıp, satıyorum. Yöremizin tüm yemeklerini yapıyorum. Eşimin desteğiyle bu iş yerini açtım. Ülkenin dört bir yanına kargoyla gönderiyorum. Maddi anlamda fazla bir gücüm olmadığı için ancak bu kadar üretebiliyorum. Maddi yönden destek alacağım bir yer olursa işleri daha da büyütmek istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Uludere Emin BAL
2021-01-14 09:26:28

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