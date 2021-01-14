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Şırnak´ta, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı

DHA

Şırnak´ta, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, bakanlık tarafından kent geneline yetecek düzeyde aşı gönderildiğini belirterek, "Birkaç gün içinde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılamayı planlıyoruz" dedi.
Çin'den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, Şırnak'ta da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanları, hazırlanan 5 aşı odasında aşı olmaya başladı. Aşıyı ilk yaptıran İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak ile Beytüşşebap, Uludere, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde sağlık çalışanlarının aşılama işlemlerinin başladığını belirterek, "Bakanlık, ilimizdeki tüm sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına yetecek düzeyde koronavirüs aşısını ilimize gönderdi. Birkaç gün içerisinde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılamayı planlıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-14 10:48:45

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