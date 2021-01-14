Şırnak'ta jirki kilimi kadınlara ekmek kapısı oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş jirki kilimi için açılan kurslarda onlarca kadın iş imkanı buldu. Üretime dayalı olan kurslar pandemi nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışıyor.

Beytüşşebap ilçe merkez ve köylerinde açılan kilim kurslarında genç kızlar unutulmuş olan jirki kilimini yaşatmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde İŞKUR ortaklığındaki eğitimlerde 15'er kişilik kurslar açıldı. Başaran ve Pirinçli köylerinde açılan kurslarda birçok çeşidi olan el emeği göz nuru kilimler, uzun uğraşlar sonucu tamamlanıyor.

Aile Destek Merkezi koordinatörü Sevilay Ataman kursiyerlerin kilimleri ilmek ilmek örüp sattığını söyledi. Ataman, "Çok mutluyuz. Bu tür faaliyetler oldukça genç kızlarımız ve yaşlı kadınlarımız iş imkanı buluyor. İnşallah devamlı ve kalıcı olacaktır"

Usta öğretici Gülistan Cin ise "Kursumuzda 15 kişi çalışıyor. 2 yıldır bu işte çalışıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Pandemi nedeniyle sürekli tedbirli davranıyoruz. Bize böyle bir imkan sağlayan değerli büyüklerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kursiyerlerden Vahide Özdemir, ay yıldızlı Türk bayrağı motifli kilimi 1 ayda tamamladığını söyledi. Özdemir, "Köyümüzde kurs açıldı. Biz de buraya gelip eğitim alıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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