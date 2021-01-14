Şırnak terör operasyonu: 4 gözaltı

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Şırnak’ta güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bugün yapılan operasyonda 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda çok sayıda dijital materyal, 3 adet örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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