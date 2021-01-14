Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/İDİL(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 3 örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / İdil Sekvan KÜDEN

2021-01-14 13:04:58



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