AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile bir araya geldi

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, ağırlıklı olarak bölge ekonomisi ile esnaf ve vatandaşların sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Sevinç, Birlik ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Cizre’nin sembolü olan İkiz Ejder ve İsmailEl Cezeri tablosunu hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.