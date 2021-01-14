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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak anneleri, sağanak yağışa rağmen HDP'den çocuklarını istedi

İHA

Şırnak anneleri, sağanak yağışa rağmen HDP'den çocuklarını istedi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden anneler ile şehit yakınları ve gaziler, HDP il binası önünde eylem düzenledi. Şırnak annelerinin yoğun yağmur altında düzenlediği eylem 19'uncu haftasına girdi.
PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.
HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Üstek, "Ben oğlumu HDP’den istiyorum, ben sağ olana dek her Perşembe buraya gelmeye oğlumu istemeye devam edeceğim. Çocuklarımızı bizden neden kopardılar? Kendi çocuklarını götürsünler önce bizim çocuklardan ne istediler? Yeter artık çocuklarımızı bize versinler" dedi.

"Devletimiz bize haksızlık yapmadı"
Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Çocuklarımız için bu kar kışta yağmurda eylemimize devam ediyoruz. Kar, yağmur yağsa biz gene mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız küçüktü dağa kaçırdılar kendi çocukları devletlerde okuttular. Artık annelerin yüreği yanmasın. Çocukları kendilerine kullanmasınlar. Haksızlığın en büyüğünü bize yaptılar. Kim bize haksızlık yaptı HDPPKK’nın Kürt adına yaptıklarından başka, kim çocuklarımızı dağa kaçırdı onlardan başka, kim çocukları öldürttü onlardan başka. Ömrümüz 100 yıl da olsa devletimiz bize haksızlık yapmadı 14 yaşındaki çocuklarımızı bizden koparmadı, çocuklarımızı öldürmedi. Biz çocuklarımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan da Diyarbakır annelerin eyleminin 500’üncü günü olması sebebiyle Diyarbakır’da eylemde olan annelere telefon ile bağlandı. Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile görüntülü görüşen Hatice Atan, "Biz burada yoğun yağmur atlında Diyarbakır annelerini selamlıyoruz. Sizleri desteklemek adına, evladı bağrından koparılan annelerimizi desteklemek için Şırnaklı kadınlarımız ile HDP binası önündeyiz. Buradan terör örgütünü lanetliyoruz. Şırnak’tan kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Kahraman yiğit kadınlarımızla guru duyuyoruz. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır annelerin bu direnişi bu birlik ve beraberliği inşallah terör örgütünü bitirecektir. Sizleri seviyoruz. Diyarbakır’da 500 gündür HDP’nin önünde hesap soruyorsunuz. Her şeye rağmen sizlerin yanındayız. Sizleri desteklemeye devam ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Allah bir an önce sizleri evlatlarınıza kavuştursun. Burada ciddi bir yağmur var ama sizler için, ülkemizin evlatları için buradayız" şeklinde konuştu.
Diyarbakır annelerinden Ayşe Biçer ise, "Biz de burada nöbetteyiz. Sonuna kadar birlik ve beraberlik içerisinde, hakkımız olanı almadan PKK’nın temsilcisine mühür vurmadan bu kararlı davamızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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