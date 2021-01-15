Şırnak’ta kar kenti beyaza bürüdü

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.

Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan kar yağışı nedeni ile kent beyaza bürünürken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri ilçe merkezinde İlçe Özel İdare ekipleri de kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladı.

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