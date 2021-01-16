Beytüşşebap’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri kısa sürede yolların tamamını ulaşıma açtı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün itibariyle etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Uzun aradan sonra kar yağışı bir çok köy yolunu ulaşıma kapattı. İlçe özel idare ekipleri kaymakamın talimatlarıyla eş zamanlı grup köy yolları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı. İki günde köy yolların çoğunu ulaşıma açan ekipler gece geç saatlere kadar yoğun bir kar mücadelesi verdi. Saha Şefi Cihat Akdağ, "Günlerdir kar yağmıyordu. Alışmıştık karla mücadeleye. Çünkü burası bir yayla kenti kar yağsa bile işimize engel olmuyor. Çünkü kaymakamımız Hasan Meşeli talimatlarıyla işimiz çok güzel ilerliyor. Aksaklık yaşamıyoruz. Tüm grup köy yollarımızın açılması için ekip arkadaşlarımla beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kar yağsın kar berekettir’’ dedi.

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