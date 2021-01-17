Öğretmenler ve öğrenciler, kısıtlamada hayvanlar için doğaya yem bıraktı



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan öğretmenler, öğrencileri ile koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

Beytüşşebap ilçesinde görev yapan öğretmenler, öğrencileri ile birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, hem farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için Başaran köyünde bir araya geldi. Kaymakamlıktan alınan izinle kısıtlamadan muaf tutulan öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları yemleri doğaya bıraktı. Grup, daha sonra ilçe merkezindeki bazı noktalara da sokak hayvanları için yem bıraktı.

'BU HAYATI HAYVANLARLA PAYLAŞIYORUZ'

Türkçe Öğretmeni Emin Uçuş (28), yaşam hakkının tüm canlılar için kutsal olduğunu belirterek, "Bu hayatı hayvanlarla beraber paylaşıyoruz. Doğal hayatta zorlu hava şartlarında, onların doğadaki yiyeceklerden mahrum kaldığını biliyoruz. Bizim asıl gayemiz toplumda bir farkındalık yaratarak, bir bilinç geliştirmektir. Şırnak'ta kış koşullarının en çetin geçtiği ilçe Beytüşşebap ve kırsalıdır. Bu dönemde kurt, domuz, tilki ve çakal gibi hayvanlar yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına inmektedir. İnsan hayatını tehdit eden bir durum ortaya çıkmaktadır. Biz bu tehlikenin de önüne geçmek istiyoruz. Bu vesileyle insanların doğaya bırakılabilecek nitelikteki yiyecekleri doğaya bırakmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sınıf öğretmeni Şükran Uce (25), ağaçların dallarına da kuşlar için yem bıraktıklarını ifade ederek, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Öğrencilerden Dilara Gökçe de (17) ağaçlara ve taşların üzerine, aç kalan hayvanlar için yem bıraktığını anlattı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-01-17 10:39:47



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