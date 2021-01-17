Zırhlı araçlardan Türkçe ve Kürtçe 'sokağa çıkmayın' anonsu

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma zırhlı araçlarından vatandaşlara yönelik Türkçe ve Kürtçe olarak 'Sokağa çıkmayın' anonsu yapılıyor.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Uludere ilçesinde bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zırhlı araçlardan Türkçe ve Kürtçe anons yaparak vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu. Zırhlı araçlar sokak sokak gezerek halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve korona virüs kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

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