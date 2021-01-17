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Şırnak’ta 1 yıldır haber alınamayan Hurmüz Diril'i arama çalışmaları sürüyor

İHA

Şırnak’ta 1 yıldır haber alınamayan Hurmüz Diril'i arama çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 11 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Hurmüz Diril’in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kovankaya köyünde 11 Ocak 2020’de kaybolan Hurmüz Diril ve Şimuni Diril’den yaklaşık 3 ay haber alınamadı. Şimuni Diril’in cansız bedenine 3 ay sonra 20 Mart 2020’de ulaşılırken Hurmüz Diril’den herhangi bir iz bulunamadı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Hurmüz Diril’i arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, 11 Ocak 2020 tarihinde köylerindeki evlerinden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alındığı günden bugüne kadar geçen süre zarfında ilgili ekiplerimiz tarafından defaatle geniş çaplı arama çalışmaları yapılmıştır. Kayıp haberinin alınmasını müteakiben başlatılan arama çalışmaları kapsamında 12 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle ve yaya olarak sevk edilen Jandarma özel harekat timleri, AFAD Ekipleri, olay yeri inceleme ve iz takip köpek timleri ile sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da devam eden aramalar neticesinde herhangi bir iz veya emareye rastlanmamıştır. Kayıp vatandaşlarımızın yakınları tarafından, 20 Mart 2020 günü köyün yakınlarında bir kadına ait cansız bedene ulaşıldığının jandarma birimlerine haber verilmesi üzerine, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde 21 Mart 2020 günü jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme ve TEM Timleri helikopterle bölgeye intikal ettirilmiştir. Bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, kayıp vatandaşlarımızdan Şimuni Diril’e ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Kovankaya köyünün yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklığındaki kuzeybatı kısmında bulunmuş, cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi morguna nakledilmiş olup yapılan otopsi sonrası savcılık tarafından ailesine teslim edilmiştir. Olayla ilgili olarak Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli tahkikata ve diğer kayıp vatandaşımız Hurmüz Diril’in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Kayıp vatandaşımız Hurmüz Diril’in bulunması maksadıyla havadan yapılan arama çalışmalarına ilave olarak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 282930 Nisan 2020 tarihlerinde icra edilen Kapan Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut3 Kovankaya operasyonu kapsamında 12 jandarma komando timi, 3 METİ timi, 1 JİG timi, 3 güvenlik korucusu timi, 2 köpek unsuru, 1 olay yeri inceleme unsuru ve 1 sığınak arama unsurunun katılımıyla Kovankaya köyü ve Ayrım Mahallesi bölgesindeki Girest Tepe, Arı Tepe, Amber Tepe, Kopran Dağı, Meydan Dağı bölgesinde bulunan dere yatakları, kayalık ve ağaçlık bölgeler detaylı aramaya tabi tutulmuştur. 121314 Mayıs 2020 tarihlerinde, 4 jandarma komando timi ve 1 jandarma iç güvenlik timi ile arama faaliyeti icra edilmiştir. 78 Haziran 2020 tarihlerinde 4 jandarma komando timi ve 1 jandarma iç güvenlik timi ile arama faaliyeti icra edilmiştir. Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren KovankayaDönmezler bölgesinde başlatılan Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut8 operasyonu kapsamında 10 jandarma komando timi, 3 METİ timi, 2 JİG timi ve güvenlik korucusu timi ile 1011 Eylül 2020 tarihlerinde Kovankaya bölgesindeki Hezil Çayı ve civarındaki arazide arama faaliyeti yapılmıştır. 1416 Ekim 2020 tarihleri arasında Kovankaya bölgesinde icra edilen Yıldırım 13 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay operasyonunda kayıp vatandaşımız Hurmüz Diril için Kovankaya bölgesindeki Hezil Çayı ve civarındaki arazi kesiminde arama faaliyeti yapılmıştır. Ancak yapılan bütün bu arama faaliyetlerinde herhangi bir iz ve emareye rastlanılmamıştır. Bahse konu olayın öğrenilmesini müteakiben Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılmış olan adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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