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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beytüşşebap'ta evler ve araçlar kar altında

DHA

Beytüşşebap'ta evler ve araçlar kar altında


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi, dünden beri etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede, bazı araçlar görünmez hale geldi, vatandaşlar evlerinin çatısında biriken karları temizlemeye çalıştı. 
Şırnak'ın en fazla kar yağışı alan ilçelerinden Beytüşşebap'ta dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçe beyaz örtüyle kaplanırken, bazı araçlar da görünmez hale geldi. Yoğun yağış nedeniyle, bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanırken, bazı vatandaşlar evlerinin çatısında biriken karları temizlemek için yoğun çaba harcadı. Çarşı merkezinde esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de ulaşımda aksama yaşanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Kaymakamlığa bağlı, karla mücadele ekiplerinin, yolların kapanmaması için başlattığı çalışma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-01-18 11:22:33

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