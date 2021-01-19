Şırnak'ta hırsızlık anı kamerada; üniversitelinin tezi olan bilgisayarı da çaldılar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta bilgisayarcıya giren hırsızın, iş yerindeki dizüstü bilgisayarlar ile bazı elektronik malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin elindeki tornavida ile iş yerine girdikten sonra önce 2 dizüstü bilgasayarı alarak çıktığı ve kısa süre sonra tekrar gelerek tamir edilmek üzere bırakılan bilgisayar ile bazı elektronik eşyaları aldığı görüldü. Hırsızlık anında şüphelinin rahat tavırları dikkati çekti.

Olay, 14 ocakta gece saatlerinde Yeni Mahalle Cizre Caddesi üzerindeki bilgisayar malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İş yerinin kapısını elindeki tornavidayla açan bir kişi, elindeki torbaya 2 dizüstü bilgisayarı doldurduktan sonra dışarı çıktı. Bir süre sonra elinde yine torbayla gelen kişi, bu sefer tamir edilmek üzere iş yerine bırakılan 1 dizüstü bilgisayarı, güç kaynağı, bazı elektronik malzemeleri ve yazar kasadaki bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açan çalışanlar durumu anlayınca iş yeri sahibine, ardından da polise haber verdiler. Güvenlik kameralarını inceleyen polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızın soygun anında yüzünde maske olduğu ve ellerinde eldiven olduğu belirtildi.

'ÇALINAN BİLGİSAYARDA, ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİSİNİN TEZİ VAR'

İş yeri sahibi Serhat Bartan, tamir için bırakılan ve çalınan dizüstü bilgisayarda, bir üniversite öğrencisinin hazırladığı tez olduğunu ve o tezin de yedeğinin olmadığını belirterek, "Dükkanın kapısının açık olduğunu gören çalışanlar beni aradı. Ben de hiçbir yere dokunmamalarını ve 155'i aramalarını söyledim. İş yerine geldiğimde polisler gelmişti. Görüntü kayıtlarını izliyorlardı. Olay yeri inceleme de gelip inceleme yapıp, parmak izlerini aldılar. Buradan götürdükleri 3 tane dizüstü bilgisayar vardı. Biri, üniversite son sınıf öğrencisi bir arkadaşa ait. Hazırladığı tezi var içerisinde ve bir sürü kişisel bilgileri var. Müşteri ve bizler bu konuda mağduruz. Biran önce hırsızların yakalanmasını istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-19 08:53:04



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