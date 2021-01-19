Şırnak'ta 19 köy ve 6 mezra yolu, kardan kapandı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 6 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlatırken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi. Kent merkezlerinde belediye ekipleri de trafiğin aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-19 11:19:47



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