Cizre polisi telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak amacı ile broşür dağıttı. Güvenli Yaşam Projesi kapsamında kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayanların kontör, para istediklerini anlatan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların bu gibi aramalara itibar etmemelerini, hemen 155 Polis İmdat Hattını aramalarını istedi. Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, kontör talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını ifade eden ekipler, Güvenli Yaşam Projesi kapsamında hazırlanan broşürleri vatandaşlara ve iş yerlerine dağıtıp yoldan geçenleri de telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

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