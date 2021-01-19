Beytüşşebap'ta çocuklar saatlerce karda oynadı

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, dünden beri etkisini sürdüren kar için gün boyu sokakta olan çocuklar, saatlerce oynadı.
Beytüşşebap'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, gün boyu dışarıda olan çocuklar, saatlerce kar topu oynadı. Bu yıl karın geç gelmesi nedeniyle üzüldüklerini belirten çocuklar, kar yağışıyla beraber bu üzüntülerinin sona erdiğini ve arkadaşlarıyla kar topu oynadıklarını söyledi.
DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-01-19 14:28:12
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