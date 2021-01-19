Cizre’de 'çöp yolu' ile araç arızaları yüzde 60 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de 'çöp yolu' ile araç arızaları yüzde 60 azaldı

İHA

Cizre’de 'çöp yolu' ile araç arızaları yüzde 60 azaldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, katı atık döküm alanına giden 5 buçuk kilometrelik yolda iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. yapılan çalışma ile araç arızlarında yüzde 60'lık bir düşüş yaşandı.
Daha önce aylık ortalama 100 bira civarında harcanan temizlik araçlarının arızalarının azaltılması amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak daha önce ham yol olan 5 buçuk kilometrelik çöp yolunun Fen İşleri Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışma yapılmasının ardından temizlik araçları arızalarında önemli oranda düşüş sağlandı. Bu yıl içerisinde yapılacak asfalt çalışması ile arızalardaki düşüş oranının yüzde 80’lere ulaşması hedeflenirken yolun asfalt yapılması ile devreye alınacak çöp sıkıştırma treylerlerinin faaliyete girmesiyle birlikte katı atık alanına her gün giden araç sayısında düşüş olacak ve yılda yaklaşık 50 bin litreye yakın akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap'ta çocuklar saatlerce karda oynadı
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta çocuklar saatlerce karda oynadı
Şırnak'ta kar esareti: Hakkari ve Siirt'e ulaşımlar kesildi, 23 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kar esareti: Hakkari ve Siirt'e ulaşımlar ...
Cizre polisi telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Cizre polisi telefon dolandırıcılığına karşı ...
Doğuda beyaz esaret başladı
YEREL HABERLER Doğuda beyaz esaret başladı
Şırnak'ta 19 köy ve 6 mezra yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 19 köy ve 6 mezra yolu, kardan kapandı
Kardan at yapıp üzerine bindiler
YEREL HABERLER Kardan at yapıp üzerine bindiler
Kar altında yılın ilk raftingi Kato Dağı eteklerinde yapıldı
YEREL HABERLER Kar altında yılın ilk raftingi Kato Dağı eteklerinde ...
Kar nedeni ile kopan elektrik hatlarının onarılmasına köylüler de yardım etti
YEREL HABERLER Kar nedeni ile kopan elektrik hatlarının onarılmasına ...
Şırnak'ta hırsızlık anı kamerada; üniversitelinin tezi olan bilgisayarı da çaldılar
YEREL HABERLER Şırnak'ta hırsızlık anı kamerada; üniversitelinin ...
Nesli tehlike altında olduğu değerlendirilen arap tavşanı, Şırnak'ta görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tehlike altında olduğu değerlendirilen arap ...
Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi
Şırnak'ta 17 köy ve 5 mezra yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 17 köy ve 5 mezra yolu kardan kapandı
Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 44 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 44 ...
Beytüşşebap'ta evler ve araçlar kar altında
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta evler ve araçlar kar altında
Şırnak'ta IUCN’nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi
YEREL HABERLER Şırnak'ta IUCN’nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap ...
Şırnak’ta 1 yıldır haber alınamayan Hurmüz Diril'i arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta 1 yıldır haber alınamayan Hurmüz Diril'i ...
Namaz kılanların ıslanmaması için şemsiye tutan zabıtalar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Namaz kılanların ıslanmaması için şemsiye tutan ...
Zırhlı araçlardan Türkçe ve Kürtçe 'sokağa çıkmayın' anonsu
YEREL HABERLER Zırhlı araçlardan Türkçe ve Kürtçe 'sokağa çıkmayın' ...
Mehmetçik'ten duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten duygulandıran ziyaret
Bir torba ve bir kütük ile başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan Nizam Kara, evinin altını istiridye mantar üretim merkezi haline dönüştürdü Bir torba ve bir kütük ile işe başlayan Kara, evinin alt katını komple üretim merkezi haline getirdi
YEREL HABERLER Bir torba ve bir kütük ile başladı şimdi siparişlere ...
Zabıtalar dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
YEREL HABERLER Zabıtalar dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye ...