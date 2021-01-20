Şırnak’ta mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın İl Jandarma Komutanlığı tarafından İdil ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca İdil ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 143 adet Kalaşnikof silah mühimmatı, 6 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 3 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 12 adet 9 milimetre tabanca şarjörü, 34 adet 7.65 tabanca şarjörü, 1 adet 6.35 tabanca şarjörü, 1 adet mp5 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüphelinin, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.