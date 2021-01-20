Beytüşşebap'ta kar güzelliği

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Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Beytüşşebap'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 3 metreye yaklaştı. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ilçeyi beyaza bürüyen kar, güzel görüntüler oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-01-20 10:17:08



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