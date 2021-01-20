Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu; silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik İdil ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, kalaşnikof tüfeği, 5 tabanca, bu silahlara ait 54 şarjör ve 144 mermi ele geçirildi. Ekipler tarafından mühimmat ve silahlara el koyulurken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-01-20 10:24:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.