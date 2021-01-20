Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Şırnak kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı 90 kişilik personel, 799 kilometrelik yolda, 29 araç ile yol açma çalışmalarına devam ediyor. Merkeze ve Uludere ilçesine bağlı köy yollarının tümünün açıldığı, Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezranın yolununun açılması için de çalışmaların başlatıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-20 10:52:57



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