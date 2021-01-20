Polisler ellerine kürek aldı, yolda biriken kar birikintilerini temizledi

Şırnak’ta iki polis memuru, trafik yoğunluğunu gidermek için yolda biriken karı ellerine aldıkları kürekle temizledi. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Şırnak Yeni Mahalle Belediye Kavşağı Caddesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli 2 polis memurunun davranışı takdir topladı. İki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle cadde üzerinde biriken kar birikintisini fark eden polisler, araçların zorlandığını ve trafiğin aksadığını görünce küreği ellerine alıp kar birikintisini temizledi. Polislerin kar birikintisini temizlemesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Polislerin biriken karı temizlemesi ile yol trafiğe açıldı.

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