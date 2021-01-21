Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı bıraktı.

Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede etkili olan kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, farklı noktalara hayvanlar için mama ve yem bıraktı. Ekipler, yörede yağan karın, doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.