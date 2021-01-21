Uludere'de yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu

Yaklaşık 3 gündür yoğun kar yağışının sürdüğü Şırnak'ta bazı yollar buz tuttu. ŞırnakUludere arasında sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar yoldan çıktı.
Bölgede 3 gündür devam eden kar yağışından sonra güneş açıp don olunca yollar buz tuttu. Uludere'den Şırnak’a giden sürücüler yolların buzlanmasından dolayı zor anlar yaşadı. Yaklaşık 20,sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı. Yoldan çıkan ve kaza yapan araçlar Şenoba Belediyesinden yardım istedi. Şenoba Belediyesi ekipleri araçları kaydığı yerlerden çıkarıp buzlanan bölgeleri tuzladı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.