Hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, iş makinası buz tuttu

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Şırnak’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesi sonucu yüksek rakımlı bölgelerde bulunan iş makineleri buz tuttu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşanmaya başlandı. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü kentte iş makinesi buz tuttu. ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yol açmak için kurulan şantiyeler işler kış aylarının gelmesiyle durdurulunca, iş makineleri de kontak kapattı. Kar ve tipi sonrası makineler buz kütlesine döndü.

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