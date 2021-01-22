Şırnak Belediye Başkanı Yarka muhtarlarla bir araya geldi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kent merkezinde bulunan 12 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak’ta göreve geldiği günden bu yana kentin gelişmesi için muhtarlarla ve vatandaşla omuz omuza, hızlı ve çözüm odaklı çalışarak güzel hizmetlere imza attı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, muhtarların her mahallede kendilerinin elleri ve ayakları olduğunu söyledi. Başkan Yarka, "Vatandaşımızla direkt irtibat içerisinde olan muhtarlarımızın mahallelerin sorunlarını çözme konusundaki arzuları bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın sorun ve taleplerini önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam işbirliği içerisinde halkımıza birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz. Birlikte yakaladığımız bu ruh ve motivasyon kuşkusuz şehrimize güzel şeyler kazandıracak" dedi.

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