DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini görüntüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini görüntüledi

DHA

DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini görüntüledi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı 2 bin 800 rakımlı bölgedeki yerleşim yerinde elektrik kesintileri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin zorlu çalışmasıyla gideriliyor. Beytüşşebap'ta 3 ekiple farklı bölgelerde çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik personeli, kış şartlarının zorluğunu, vatandaşı enerjiye kavuşturduklarında unuttuklarını söylüyor. Arıza ekipleri, kopan ve 1 metre karın altında kalan elektrik tellerini yoğun uğraşlar sonucu çıkardıktan sonra iş güvenliklerini alarak, 8 metre yükseklikteki elektrik direklerine tırmanıyor. 2 bin 800 metre yükseklikte ve 1 metre karın içinde çalışmalarını yürüten ekipler, ateş yakarak, çay içip, vücut ısılarını dengeliyor.
Şırnak genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle enerji hatlarında sorunlar meydana geldi. Şırnak merkez ve Uludere ilçelerindeki arızalar, kısa sürede giderilirken, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Beytüşşebap'ta ise ekipler, enerji kesintisi olan bölgelerde sorunları gidermek için gece gündüz hazır bekliyor. İlçede rüzgar ve buzlanmanın da etkisiyle enerji hatlarında arızalar, tel kopmaları meydana geldi. Irak sınırı boyunca ilçeye bağlı Mezra, Ilıcak, Cevizağacı ve Gökçe köyleri ile Kato Dağı bölgesinde yer alan askeri üs bölgelerinde meydana gelen elektrik kesintileri için Dicle Elektrik ekipleri harekete geçti.
1 METRE KARIN ALTINDAKİ TELLER YOĞUN UĞRAŞLARLA ÇIKARILDI
Beytüşşebap'ta, 2 bin 800 metre yükseklikteki bölgede birçok noktaya yol ulaşımı bulunmazken, Dicle Elektrik Beytüşşebap Yöneticisi Mesut Ataman ve beraberindeki ekipler, yolun gitmediği birçok bölgeye yürüyerek varıyor. Çoğu zaman bölgede yaşayanlardan yardım alınıyor, yük hayvanlarından faydalanılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede birçok elektrik direği devrilirken, onlarca direkte ise tel kopmaları meydana geliyor.
Beytüşşebap ilçesinde 3 farklı ekip ile farklı bölgelerde çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik ekipleri, kış şartlarının zorluğunu, vatandaşı enerjiye kavuşturduklarında unuttuklarını söylüyor. Dicle Elektrik arıza ekipleri, kopan ve 1 metre karın altında kalan elektrik tellerini yoğun uğraşlar sonucu çıkardıktan sonra iş güvenliklerini alarak, 8 metre yükseklikteki elektrik direklerine tırmanıyor. Ekipler, 2 bin 800 metre yükseklikte ve 1 metre karın içinde çalışmalarını yürüten ekipler, ara sıra ateş yakarak, çay içip, vücut ısılarını dengeliyor.
14 MÜHENDİS, 170 TEKNİK PERSONEL VE 39 ARAÇ İLE 3 VARDİYA
Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Tekin Türk, sahada zorlu şartlarda çalışan arıza ekiplerini sürekli ziyaret ediyor. Gece geç saatlere kadar sahada olduğunu aktaran Türk, 14 mühendis, 170 kişilik teknik personel ve 39 araç ile 3 vardiya sistemiyle çalıştıklarını söyledi. Türk, "Şırnak çok dağlık bir bölgede olup, 2 bin 300 metre yükseklikte bir yerleşim yerimiz. Dağınık yerleşimler var. Bu yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla derin vadilerden, yamaçlardan dağ eteklerinden, seyreden enerji nakil hatlarımız var. Kış dönemlerinde metrelerce yağan kar ve tipi nedeniyle bu enerji nakil hatlarımızda ciddi derecede arızalar, kopmalar ve direk devrilmesi ile sonuçlanan olaylar meydana gelmektedir. Arıza onarım ekiplerimiz olarak 14 mühendis, 170 kişilik teknik personel ve 39 aracımızla 3 vardiyalı 7/24 saat bu arızalara müdahale etmek, vatandaşlarımızın arızadan dolayı enerjisi kesilen yerleşim yerlerimizi enerjilendirmek amacıyla meşakkatli bir çalışma içerisindeyiz. Her arıza ekiplerimizin sahada meşakkatli çalışmaya başlaması demek. Her arızayı giderip vatandaşlarımıza enerji vermemiz bizim için mutluluk kaynağı anlamına gelmektedir" dedi.
'2021'DE PLANLADIĞIMIZ 155 MİLYON LİRALIK YATIRIMIMIZ VAR'
Şırnak'ta yaz döneminde bakım ve onarım çalışmaları ile yaklaşık 2 bin kilometre olan enerji nakil hatlarının 450 kilometresinde çalışma yaptıklarını belirten İl Müdürü Türk, 1632 trafonun da 570'inde bakım onarım çalışması gerçekleştirip, kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Şırnak genelinde 2020 yılında 63 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Türk, "2020 yılı içinde 63 milyon 500 bin TL'lik yatırım ile kaliteli, kesintisiz enerji sunma adına yatırımlarımızı gerçekleştirdik. 2021 yılında planladığımız 155 milyon TL'lik yatırımımız var. Yatırımlarımızı devreye aldığımız takdirde çok daha kaliteli kesintisiz elektriği vatandaşlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.
'İLETKENLERİ SIRTLAYARAK METRELERCE KAR ÜSTÜNDE GİDİYORLAR'
2 bin 800 rakımlı bölgede çalışma yürüten Dicle Elektrik Beytüşşebap Yöneticisi Mesut Ataman ise şunları söyledi:
"Beytüşşebap ilçemiz kış mevsiminin çok sert ve soğuk geçtiği bir ilçemizdir. Buna rağmen kış ayları ne kadar sert ve soğuk geçse bile vatandaşlarımızı elektriksiz, enerjisiz bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çoğu zaman arıza noktalarına gittiğimiz zaman araçlarımızın ulaşamadığı yerler olabiliyor. Arkadaşlarımız iletkenleri sırtlayarak metrelerce karın üstünde yürüyerek gidiyorlar. Ama bu işin bize verdiği o yürüme, yorgunluk vatandaşlarımızın enerji ihtiyaçlarını giderdikten sonra bize mutluluk veriyor. Sonuçta elektriksiz hayat düşünülemez. Arkadaşlarımız işlerini iyi bir şekilde, özverili bir şekilde yapıyorlar. Çalışmalarımız son hızı ile devam ediyor. Şu an bulunduğumuz yerin rakımı 2 bin 800 metre. Yollar 34 gündür kapalı olduğu için dün gece yollar açıldı ve hatlarımıza müdahale ediyoruz. Gerek ilçe merkezi olsun gerekse köy gruplarımız olsun yolu açılan her bölgeye ekiplerimiz ivedi bir şekilde müdahale etmektedirler. Şu anda 2 bin 800 rakımlı Cevizağacı, Ilıcak, Kato Dağı üs bölgesinin olduğu mıntıkadadır. Çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Ekiplerimiz 3 farklı noktada çalışıyorlar. Dünden beri bu mıntıkada çalışıyoruz. Ilıcak köyüne enerji verdik. Yaklaşık 50 hanemiz var. Ilıcak köyünden sonra Cevizağacı köyümüz var. Kato askeri üs bölgesi var. Cevizağacı´nda 6 hane ve 22 vatandaşımız var. Buraların elektrik ihtiyaçlarını gidermek için gece geç saatlere kadar çalışacağız. Diğer bölgelerimizde ise yaklaşık 300 hanemiz var oraların enerji sıkıntılarını kısa sürede gidereceğiz."DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-23 09:36:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan ...
Cizre’de erkek hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi iddiası
YEREL HABERLER Cizre’de erkek hemşire hasta yakınları tarafından ...
Ekipler zorlanınca devreye kar küreme aracı girdi
YEREL HABERLER Ekipler zorlanınca devreye kar küreme aracı girdi
Beytüşşebaplıların çatılarda kar temizliği
YEREL HABERLER Beytüşşebaplıların çatılarda kar temizliği
Uludere’de karne gününde tam donanımlı matematik sınıfının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Uludere’de karne gününde tam donanımlı matematik ...
Şırnak Belediye Başkanı Yarka muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Şırnak Belediye Başkanı Yarka muhtarlarla bir araya ...
Hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, iş makinası buz tuttu
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, iş makinası buz ...
Şırnak’ta dozerle hasta çocuğu kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Şırnak’ta dozerle hasta çocuğu kurtarma operasyonu
Cizre Belediyesi 50 yıl aradan sonra 80 dönümlük mezarlık yapıyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi 50 yıl aradan sonra 80 dönümlük ...
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 20'nci hafta
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 20'nci ...
Şırnak anneleri eylemlerinin 20’nci haftasında da HDP’den çocuklarını istedi
YEREL HABERLER Şırnak anneleri eylemlerinin 20’nci haftasında da ...
Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı
YEREL HABERLER Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ...
Uludere'de yollar buz pistine döndü, kazalar kaçınılmaz oldu
YEREL HABERLER Uludere'de yollar buz pistine döndü, kazalar ...
Tavanı çöken ahırın içindeki hayvanlar telef oldu
YEREL HABERLER Tavanı çöken ahırın içindeki hayvanlar telef oldu
Şırnak’ta konut satışı yüzde 29,3 arttı
YEREL HABERLER Şırnak’ta konut satışı yüzde 29,3 arttı
Şırnak'ta yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Şırnak Belediyesi yeni Gençlik Merkezini açmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şırnak Belediyesi yeni Gençlik Merkezini açmaya ...
Şırnak'ta yolda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta yolda buzlanma nedeniyle mahsur kalan 100 ...
Şırnak-Hakkari karayolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şırnak-Hakkari karayolunda karla mücadele çalışmaları ...
Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak'ta 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köye ambulans giremeyince hasta kepçe ağzında taşındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu Kar ...
'Kardan tünel'de çay keyfi
YEREL HABERLER 'Kardan tünel'de çay keyfi