Uludereli gençler, polis olmak için ter döküyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde üniversiteli gençler, polis olabilmek için aylardır parkurlarda ter döküyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde üniversite eğitimini tamamlamış 14 genç, hayallerinin peşinden koşmaya çalışıyor. Polis olma hayaliyle aylardır kapalı spor salonunda eğitim gören gençler, polislik sınavlarına hazırlanıyor. Goyan aşiretine mensup 2 genç kızın da aralarında bulunduğu 14 genç sporcu, sıkı şekilde çalışıyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, terörün bitmesinin gençlerin her branşta ben de varım demesine vesile olduğunu söyledi. Kaymakam Solmaz, "Aslında tek başımıza bu başarıyı elde etmedik. İmkanlarımız dahilinde var olan potansiyeli gördükten sonra bu potansiyeli nasıl etkin hale getirebiliriz diye düşündük. Ve çok şükür bunların meyvelerini almaya başladık. Üniversite mezunu olmuş kardeşlerimizin Polis Meslek Yüksekokulu'na girmeleri için eğitimlerin verildiği spor salonundayız. Kaymakamlık olarak bu sporcularımızın hep yanında olduk. Geçen yıl 15 sporcumuzu üniversiteye yerleştirdik. Uludure'de bu sayı çok büyük. Terörden illallah etmiş bir toplum görüyoruz" dedi.

Orgeneral Edip Başer İlköğretim Okulu'nda bulunan kapalı spor salonunda polis adaylarına ders veren öğretmen İdris Benek, birçok genç kızı sporla buluşturduğunu ifade etti. Benek, "Dana önce açtığımız kurslarla 15 gencimizi üniversiteye yerleştirdik. Son yapılan duyuruda polis akademisine 8 bin polis alınacağı söylendi. Biz de bir kurs açtık. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Malzeme konusunda bir eksiğimiz yok" diye konuştu.

Sınava hazırlanan Hamiyet Benek ise kurslara töre nedeni ile kızların gelmediğini söyledi. Hamiyet Benek, "Töreden dolayı kimse gelmiyordu herkes yabancı kalıyordu. Sınavlara hazırlanamıyorduk. Ben diğer kızlar için de bir adım attım. Ailem bana destek oldu, onlara umut oldum. Çok mutluyum. Umarım bu algıyı yıkmışızdır" şeklinde konuştu.

Gülistan Babat isimli bir sporcu da çevresinde bir ilk olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Babat, "Çevremizde tabuyu yıktık. Derslerimiz 3 gün sürüyor. Spor geçmişimiz olmadığı için çok zorlanıyoruz. Polis olmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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