Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın kar altındaki Beytüşşebap ilçesinde esnaf, dükkanların önünde 'kardan hayvan' yaptı. Eşek ve ineğe benzetilen 'kardan hayvan', ilgi çekiyor.

Beytüşşebap'ta 1 haftadır etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerlerinin önünde kar temizliğini sürdüren esnaf, 'kardan hayvan' yaptı. İlçe esnafından Recep Yiğit, 'kardan hayvan'ın eşek ile ineğe benzetildiğini ve ilgi çektiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-01-23 12:16:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.