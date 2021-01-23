Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan tarihi çınar ağaçları, her mevsim ayrı güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Yaklaşık 70 metrelik boyu ve 20 metrelik çevre genişliğiyle geçen onca zamana rağmen dimdik ayakta duran çınar ağaçları, bölge halkı için büyük bir önem taşıyor. Asırlardır ayakta duran çınar ağaçları, her mevsim ayrı olmak üzere farklı tonlarla görenleri kendine hayran bırakıyor.Her mevsim görülmeye değer bir kültür ve turizm varlığı olan tarihi çınar ağaçları, hem fotoğraf severlerin hem de yeni evlenen çiftlerin en uğrak alanı haline geldi.

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