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Gördükleri hayvanı 'pikachu' sandılar, gerçek bambaşka çıktı Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı görüntülendi

İHA

Gördükleri hayvanı 'pikachu' sandılar, gerçek bambaşka çıktı Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Hayvanı gören vatandaşlar, Arap tavşanını çizgi film karakteri 'pikachu' sandı.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldeleri kırsalında IUCN tarafından türünün tehlike altında olmasından dolayı kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Şenoba Ay Yıldız Mahallesi Muhtarı Serdar Bulut, arkadaşları ile birlikte gezmeye çıktıklarında hayvanı karşılarında gördüklerini söyledi. Bulut, "Yaylada arkadaşlarla birlikte gezmeye çıkmıştık. Akşam arkadaşlarla dolaşırken bu hayvanla karşılaştık. Yanına yaklaştığımız zaman ilginç, değişik bir havan olduğunu anladım. Daha önce hiç görmemiştim. Dört hayvanın özelliğini taşıyor. Tavşanın kulaklarını, kangurunun ayaklarını, farenin gövdesini ve sincabın kuyruğunu barındırıyor. Feneri gözlerine tuttuk durdu, video çektik. Çizgi film kahramanı 'pikachuya' çok benziyordu. Çocuklarımız zaten pikachu diyor. Küçük kanguru diyen de var, Arap tavşanı diyen de var ama bence en çok pikachuya benziyor. Yanımızdan kanguru gibi zıplayarak uzaklaştı" dedi.
Hayvanı gören Fırat Benek ise, "Serdar Bulut'un misafiri olarak yaylaya gitmiştik. Akşam geziyorduk hayvanı fark ettik. Feneri gözüne tuttuğumuzda durdu, ilk önce tavşan zannettik, çünkü gece tavşanın gözüne fener tutunca duruyor. Sonradan haberlerde gördük, nesli tükenmekte olan Arap tavşanıymış" diye konuştu.
Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu’nun yayla ve steplerinde görülüyor. Arap ülkelerinde özellikle Suriye’de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı bulunmuyor. Tür, soyunun tehlike altında olmasından dolayı IUCN’nin kırmızı listesinde yer alıyor.

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