Silopi'de kısıtlamadan muaf tutulan bağışçılar, kan bağışında bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlar, randevu sistemiyle kısıtlamadan muaf tutularak kan bağışında bulundu.

İlçe merkezi Dörtyol kavşağında kurulan Türk Kızılayı kan bağış aracı bir haftadır bağış almaya devam ediyor. Kısıtlamada da internet sitesinden randevu alan bağışçılar, Kızılay aracına gelerek kan bağışında bulunabiliyor. Kızılay mobil aracı sorumlusu Dr. Nermin Guleyeva, üç ayda bir geldikleri Silopi’de halkın yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, bağışçılara teşekkür etti. 31 Ocak gününe kadar ilçede olacaklarını ifade eden Guliyeva, "Virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında internetten randevu alarak gelip kan bağışında bulunabilirler. Duyarlı Silopi halkına çok teşekkür ederiz" dedi.

Bağışta bulunan Abdullah Gündüz ise kan vermenin her vatandaşın görevi olduğunu ve bu şuurla üç ayda bir kan verdiğini söyledi.

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