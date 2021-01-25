Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 1824 Ocak'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 761 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 4 gram eroin, 10 sentetik ecza maddesi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1235 paket kaçak sigara, 407 kaçak cep telefonu ve 21 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 50'si serbest kaldı. 16 şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-25 12:13:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.