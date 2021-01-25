Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik 18-24 Ocak'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 7´si PKK, 7´si FETÖ/PDY ve 1´i DEAŞ üyeliğinden olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9´u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-25 12:39:57
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