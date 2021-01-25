Uludere Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludere Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı

İHA

Uludere Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası ekipler traktörlerle tuzlama çalışması yaptı. Buz pistine dönen yolları tuzlayan ekipler gece geç saatlere kadar çalıştı.
Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri ana cadde ve sokakları temizledikten sonra tuzlama çalışması başlattı. Birçok köyün yolunu da tuzlayarak kazaların önüne geçen ekipler günlerdir buz nöbetleri tutuyor. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmaların kış ayları boyunca devam edeceğini söyledi. Ürek, "Vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız dedik, hizmetlerinde olmaya devam ediyor. Karla mücadele günlerdir devam ediyor. Ekiplerimiz dört bir yandan buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıyor. Tuzlama çalışmalarımız Kış ayları bitene kadar devam edecek. Mahallelerimizin yollarında şimdilik bir sorun görünmüyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 51 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 51 ...
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama
Başkan Yarka, birim amirleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yarka, birim amirleri ile bir araya geldi
Annesiz kalan 12 yavru köpek koruma altına alındı
YEREL HABERLER Annesiz kalan 12 yavru köpek koruma altına alındı
Şırnak'ta 2 yıl önce başladığı 7 metre uzunluğundaki Jirki kilimini bitirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2 yıl önce başladığı 7 metre uzunluğundaki ...
Kepçeyle çatıdaki karları temizlediler
YEREL HABERLER Kepçeyle çatıdaki karları temizlediler
Şırnak'ta, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları görüntülendi
YEREL HABERLER Şırnak'ta, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su ...
Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi
YEREL HABERLER Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla ...
Silopi'de kısıtlamadan muaf tutulan bağışçılar, kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Silopi'de kısıtlamadan muaf tutulan bağışçılar, kan ...
Şırnak’ta toprak kayması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Şırnak’ta toprak kayması kameraya yansıdı
Gördükleri hayvanı 'pikachu' sandılar, gerçek bambaşka çıktı Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı görüntülendi
YEREL HABERLER Gördükleri hayvanı 'pikachu' sandılar, gerçek ...
Şırnak'ta dağ zirveleri buz tuttu
YEREL HABERLER Şırnak'ta dağ zirveleri buz tuttu
Şırnak’ta ev ve araçlar kar altında kayboldu
YEREL HABERLER Şırnak’ta ev ve araçlar kar altında kayboldu
Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu
YEREL HABERLER Eksi 17 dereceyi gören Şırnak'ta, şelaleler dondu
Şırnak'ta sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Tarihi çınar ağaçları her mevsim ayrı görsel şölen ...
Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
YEREL HABERLER Beytüşşebap esnafı 'kardan hayvan' yaptı
Şırnak'ta çığın düştüğü bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta çığın düştüğü bölgelerde yol açma ...
Uludereli gençler, polis olmak için ter döküyor
YEREL HABERLER Uludereli gençler, polis olmak için ter döküyor
DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini görüntüledi
YEREL HABERLER DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini ...
Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ı kaplayan beyaz örtü, havadan ...