Kısıtlamaya rağmen kumara iş makineli baskın; 27 kişiye 85 bin TL ceza

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, dün sokak kısıtlaması sürerken oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. Baskında 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi. İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı. Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2021-01-25 14:20:02



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