Şırnak'ta yaban keçisi avlayan 9 kişiye 192 bin 843 lira ceza

Şırnak’ta yaban keçi avlayan 9 kişiye toplam 192 bin 843 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Cudi Dağı İkizce köyü mevki'inde kaçak avcılık yapıldığının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek kaçak avcılık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan aramada yasa dışı yaban keçisi avlayan 9 kişi yakaladı. Yaban keçisi vurulması olayı ile ilgili olarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ava iştirak eden 9 şahsa toplamda 192 bin 843 lira idari para cezası kesildi.

Avda kullanılan 4 adet yivsiz av tüfeğine doğa koruma ekiplerince el konuldu.

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