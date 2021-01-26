Şırnak'ta FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imam'lar ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-26 12:43:15
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