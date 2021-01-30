Şırnak'ta 20 köy ve 5 mezra yolu kardan kapandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin trafiğin aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-30 12:26:46
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