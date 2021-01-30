Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü

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Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tek halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü.

Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesinde olan, ilçenin tek halı sahasının çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından çöken çatının kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-01-30 13:47:21



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