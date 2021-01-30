Şırnak’ta 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakaladı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak il merkezinde aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, hakkında Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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