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Bele bağlı iple çatıda tehlikeli kar temizliği

DHA

Bele bağlı iple çatıda tehlikeli kar temizliği


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, aralıklarla etkili olan kar yağışlarının ardından çatılarda biriken kar yığınları, ev sahipleri tarafından temizleniyor. Bellerine ip bağlayıp, tehlikeye rağmen çatılara çıkan ev sahipleri, biriken karları düşürerek, zeminde topluyor.  
Beytüşşebap ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, evlerin çatılarında biriken tonlarca kar birikintileri tehlike oluşturuyor. İlçe genelinde biriken kar yığınları önceki gün Beytüşşebap Belediyesi ile karayolları ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ilçe sakinleri ise evlerinin çatılarında kar temizliğine başladı. 
İlçe sakinleri, çatılarında biriken yoğun karı temizleme çalışmalarını bellerine bağladıkları ip desteğiyle yaptıkları gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-01-31 08:42:06

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